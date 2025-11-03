Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend mit roter Tendenz
Die Aktie von Visa gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 337,75 USD ab.
Die Visa-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 337,75 USD nach. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 334,86 USD. Mit einem Wert von 341,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 376.516 Visa-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 287,27 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 14,95 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,68 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 396,40 USD angegeben.
Visa ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Visa am 22.01.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,79 USD je Aktie in den Visa-Büchern.
Visa-Aktie dennoch rot: Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten gesteigert
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
