DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,72 -1,2%Nas23.829 +0,4%Bitcoin92.485 -3,6%Euro1,1520 -0,1%Öl64,84 -0,4%Gold4.012 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Amazon 906866 BYD A0M4W9 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Palantir A2QA4J Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX letztlich höher -- US-Börsen uneins -- Berkshire Hathaway mit mehr Gewinn -- OpenAI sichert sich Rechenleistung von Amazon -- Apple, BioNTech, Palantir im Fokus
Top News
ON Semiconductor-Aktie gesucht: Zahlen besser als erwartet ON Semiconductor-Aktie gesucht: Zahlen besser als erwartet
Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne Prognose für schwarzes Gold: Occidental-Chefin sieht den Ölpreis bis 2026 in dieser Spanne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Aktie im Blick

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend mit roter Tendenz

03.11.25 20:23 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend mit roter Tendenz

Die Aktie von Visa gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,9 Prozent auf 337,75 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
292,40 EUR -4,05 EUR -1,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Visa-Aktie gab im New York-Handel um 20:08 Uhr um 0,9 Prozent auf 337,75 USD nach. Das Tagestief markierte die Visa-Aktie bei 334,86 USD. Mit einem Wert von 341,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 376.516 Visa-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 02.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 287,27 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 14,95 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,68 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 396,40 USD angegeben.

Visa ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,62 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,65 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,72 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,62 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Visa am 22.01.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 12,79 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Visa-Aktie dennoch rot: Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten gesteigert

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Ausblick: Visa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

In eigener Sache

Übrigens: Visa und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: varandah / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen