Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Montagnachmittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Die Aktie von Visa gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Visa-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 338,27 USD abwärts.

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 338,27 USD abwärts. Im Tief verlor die Visa-Aktie bis auf 337,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 341,00 USD. Bisher wurden heute 176.180 Visa-Aktien gehandelt.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. 11,01 Prozent Plus fehlen der Visa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 287,27 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 17,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,68 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 396,40 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 28.10.2025. Das EPS belief sich auf 2,62 USD gegenüber 2,65 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 10,72 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,62 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 22.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 12,79 USD je Visa-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Visa-Aktie dennoch rot: Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten gesteigert

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Ausblick: Visa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal