Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagabend mit Abschlägen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Visa. Zuletzt fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 341,28 USD ab.

Um 20:08 Uhr fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 341,28 USD ab. Die Visa-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 338,18 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 342,08 USD. Zuletzt wurden via New York 423.614 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 287,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 15,83 Prozent würde die Visa-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Visa seine Aktionäre 2025 mit 2,36 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,68 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 396,40 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Visa am 28.10.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,62 USD, nach 2,65 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 10,72 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2026 terminiert. Experten erwarten die Q4 2026-Kennzahlen am 03.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2026 12,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Visa-Aktie dennoch rot: Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten gesteigert

Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Ausblick: Visa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal