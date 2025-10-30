Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend freundlich
Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 344,55 USD nach oben.
Werte in diesem Artikel
Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 344,55 USD. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 349,72 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 342,02 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 411.027 Visa-Aktien den Besitzer.
Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,99 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 287,27 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 16,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 396,40 USD für die Visa-Aktie.
Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,72 Mrd. USD im Vergleich zu 9,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Visa am 22.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Visa.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,81 USD je Visa-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Visa-Aktie
Visa-Aktie dennoch rot: Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten gesteigert
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Übrigens: Visa und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com
Nachrichten zu Visa Inc.
Analysen zu Visa Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2018
|Visa Neutral
|UBS AG
|15.04.2016
|Visa Neutral
|Compass Point
|24.07.2015
|Visa Hold
|Topeka Capital Markets
|24.07.2015
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|30.01.2015
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.11.2012
|Visa sell
|UBS AG
|12.09.2012
|Visa sell
|UBS AG
|26.07.2012
|Visa sell
|UBS AG
|09.07.2012
|Visa sell
|UBS AG
|11.12.2008
|Visa underperform
|Cowen and Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen