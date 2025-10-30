DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -3,8%Nas23.581 -1,6%Bitcoin92.761 -2,2%Euro1,1569 -0,3%Öl64,71 -0,3%Gold4.020 +1,9%
Visa im Blick

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend freundlich

30.10.25 20:23 Uhr
Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 344,55 USD nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
298,50 EUR 3,85 EUR 1,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 344,55 USD. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 349,72 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 342,02 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 411.027 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,99 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 287,27 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 16,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 396,40 USD für die Visa-Aktie.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,72 Mrd. USD im Vergleich zu 9,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Visa am 22.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Visa.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,81 USD je Visa-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Visa Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

