Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Abend freundlich

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 344,55 USD nach oben.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 344,55 USD. Den Tageshöchststand markierte die Visa-Aktie bei 349,72 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 342,02 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 411.027 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,99 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 287,27 USD. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 16,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Visa-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,66 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 396,40 USD für die Visa-Aktie.

Am 28.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,65 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,72 Mrd. USD im Vergleich zu 9,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2026 dürfte Visa am 22.01.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 03.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Visa.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,81 USD je Visa-Aktie belaufen.

