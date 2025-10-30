Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Visa legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 348,87 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 15:53 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 348,87 USD. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 349,00 USD. Bei 342,02 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 220.453 Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,64 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 287,27 USD am 02.11.2024. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 17,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 USD je Visa-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 396,40 USD.
Am 28.10.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,65 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10,72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 9,62 Mrd. USD umgesetzt.
Am 22.01.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,81 USD je Visa-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Visa-Aktie
Visa-Aktie dennoch rot: Umsatz dank weiter ausgabefreudiger Konsumenten gesteigert
Dow Jones 30 Industrial-Papier Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Visa-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Übrigens: Visa und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Visa
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Visa
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Olga Kolos / Shutterstock.com
Nachrichten zu Visa Inc.
Analysen zu Visa Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.10.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.07.2025
|Visa Outperform
|RBC Capital Markets
|17.07.2025
|Visa Outperform
|Bernstein Research
|30.04.2025
|Visa Buy
|UBS AG
|30.04.2025
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.05.2018
|Visa Neutral
|UBS AG
|15.04.2016
|Visa Neutral
|Compass Point
|24.07.2015
|Visa Hold
|Topeka Capital Markets
|24.07.2015
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|30.01.2015
|Visa Mkt Perform
|FBR Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.11.2012
|Visa sell
|UBS AG
|12.09.2012
|Visa sell
|UBS AG
|26.07.2012
|Visa sell
|UBS AG
|09.07.2012
|Visa sell
|UBS AG
|11.12.2008
|Visa underperform
|Cowen and Company, LLC
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Visa Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen