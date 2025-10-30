Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa verteuert sich am Nachmittag

So entwickelt sich Visa

Die Aktie von Visa zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Visa legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 2,2 Prozent auf 348,87 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 348,87 USD. Im Tageshoch stieg die Visa-Aktie bis auf 349,00 USD. Bei 342,02 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 220.453 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,64 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 287,27 USD am 02.11.2024. Der aktuelle Kurs der Visa-Aktie ist somit 17,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,36 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,66 USD je Visa-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 396,40 USD.

Am 28.10.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,62 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,65 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10,72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Visa 9,62 Mrd. USD umgesetzt.

Am 22.01.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Visa veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 12,81 USD je Visa-Aktie belaufen.

