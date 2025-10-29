Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochabend schwächer

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,8 Prozent auf 340,80 USD ab.

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:07 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 340,80 USD abwärts. Die Visa-Aktie sank bis auf 339,10 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 346,00 USD. Bisher wurden via New York 790.745 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 12.06.2025 auf bis zu 375,51 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 9,24 Prozent niedriger. Am 30.10.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 281,35 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 17,44 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,63 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 396,40 USD für die Visa-Aktie aus.

Visa veröffentlichte am 29.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,69 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Visa am 22.01.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2026 auf 12,83 USD je Aktie.

