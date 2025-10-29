Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich Visa

Die Aktie von Visa gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Visa-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 345,50 USD abwärts.

Das Papier von Visa gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 345,50 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 342,23 USD. Bei 346,00 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 449.485 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Visa-Aktie derzeit noch 8,69 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 281,35 USD am 30.10.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 18,57 Prozent sinken.

Visa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,63 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 396,40 USD.

Visa gewährte am 29.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,69 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,40 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,17 Mrd. USD – ein Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Visa 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte Visa möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 12,83 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

Ausblick: Visa öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Visa von vor 10 Jahren eingefahren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Visa von vor 5 Jahren abgeworfen