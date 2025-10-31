DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,4%Nas23.668 +0,4%Bitcoin94.638 +1,2%Euro1,1525 -0,4%Öl65,04 +0,5%Gold3.986 -1,3%
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Freitagnachmittag nach

31.10.25 16:08 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Freitagnachmittag nach

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Visa-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 339,63 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Visa Inc.
294,55 EUR -3,95 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Visa-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,6 Prozent auf 339,63 USD. Die Abwärtsbewegung der Visa-Aktie ging bis auf 338,93 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 342,08 USD. Bisher wurden heute 228.574 Visa-Aktien gehandelt.

Bei 375,51 USD erreichte der Titel am 12.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Visa-Aktie somit 9,56 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.11.2024 bei 287,27 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Visa-Aktie mit einem Verlust von 15,42 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,68 USD, nach 2,36 USD im Jahr 2025. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 396,40 USD angegeben.

Visa ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,62 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,65 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,62 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die kommende Q1 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 22.01.2026 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Visa im Jahr 2026 12,80 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

