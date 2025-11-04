Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Dienstagabend gefragt

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Visa zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 339,09 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Visa-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 339,09 USD. Die Visa-Aktie legte bis auf 340,21 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 336,48 USD. Zuletzt wurden via New York 366.671 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 375,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 10,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.11.2024 bei 290,76 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 16,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 erhielten Visa-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,68 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 396,40 USD für die Visa-Aktie aus.

Am 28.10.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,65 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 10,72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 9,62 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 22.01.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Visa-Aktie in Höhe von 12,79 USD im Jahr 2026 aus.

