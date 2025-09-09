DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,80 +2,7%Dow45.522 -0,4%Nas21.931 +0,2%Bitcoin97.135 +1,9%Euro1,1712 ±0,0%Öl67,71 +1,8%Gold3.645 +0,5%
Kursentwicklung im Fokus

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

10.09.25 16:11 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag mit Kursabschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 339,54 USD.

Visa Inc.
287,80 EUR -6,65 EUR -2,26%
Die Visa-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 339,54 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Visa-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 339,49 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 342,61 USD. Zuletzt wurden via New York 172.885 Visa-Aktien umgesetzt.

Bei 375,51 USD markierte der Titel am 12.06.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 10,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 268,24 USD erreichte der Anteilsschein am 26.09.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,00 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Visa-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,40 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 385,40 USD.

Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,69 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,40 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 10,17 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Visa Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 12,85 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

