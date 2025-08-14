Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Visa am Nachmittag zu

Visa im Fokus

Die Aktie von Visa gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 347,79 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 347,79 USD zu. Der Kurs der Visa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 348,00 USD zu. Bei 346,18 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 512.287 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,97 Prozent. Am 16.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 262,84 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Visa-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,08 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,40 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 385,40 USD je Visa-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 29.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,17 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Visa-Gewinn in Höhe von 11,43 USD je Aktie aus.

