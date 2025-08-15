Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Nachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 343,85 USD.
Um 15:53 Uhr fiel die Visa-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 343,85 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Visa-Aktie ging bis auf 342,97 USD. Bei 344,02 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via New York 129.502 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 8,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 20.08.2024 Kursverluste bis auf 265,23 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 29,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Visa-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,08 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,40 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.
Am 29.07.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Visa in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,17 Mrd. USD im Vergleich zu 8,90 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht.
In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 11,43 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
