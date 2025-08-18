DAX24.437 +0,5%ESt505.485 +0,9%Top 10 Crypto15,80 -1,1%Dow44.957 +0,1%Nas21.418 -1,0%Bitcoin97.678 -2,0%Euro1,1661 ±-0,0%Öl66,06 -0,6%Gold3.323 -0,2%
Visa im Fokus
Kryptokurse am Dienstagnachmittag Kryptokurse am Dienstagnachmittag
Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten Trump strebt neues Ukraine-Gipfeltreffen mit Selenskyj und Putin an - Schweiz bereit Ukraine-Gipfel ausrichten
Blick auf Visa-Kurs

Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag fester

19.08.25 16:09 Uhr
Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von Visa gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Visa-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 344,04 USD nach oben.

Die Visa-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 344,04 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Visa-Aktie bisher bei 344,57 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 342,77 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 90.508 Visa-Aktien den Besitzer.

Am 12.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,51 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,15 Prozent hinzugewinnen. Am 20.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 265,23 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Visa-Aktie 29,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Visa-Aktie wird bei 385,40 USD angegeben.

Am 29.07.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,69 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,17 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 8,90 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Visa wird am 28.10.2025 gerechnet.

Experten taxieren den Visa-Gewinn für das Jahr 2027 auf 14,49 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Visa Inc.

DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
17.07.2025Visa OutperformBernstein Research
30.04.2025Visa BuyUBS AG
30.04.2025Visa OverweightJP Morgan Chase & Co.
30.04.2025Visa OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
18.05.2018Visa NeutralUBS AG
15.04.2016Visa NeutralCompass Point
24.07.2015Visa HoldTopeka Capital Markets
24.07.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
30.01.2015Visa Mkt PerformFBR Capital
DatumRatingAnalyst
01.11.2012Visa sellUBS AG
12.09.2012Visa sellUBS AG
26.07.2012Visa sellUBS AG
09.07.2012Visa sellUBS AG
11.12.2008Visa underperformCowen and Company, LLC

