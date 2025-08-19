Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Mittwochnachmittag gesucht

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Visa. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 347,10 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 347,10 USD zu. Bei 347,24 USD markierte die Visa-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 343,40 USD. Von der Visa-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 107.664 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,51 USD) erklomm das Papier am 12.06.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 8,18 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 265,34 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.08.2024). Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 30,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,40 USD, nach 2,08 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 385,40 USD an.

Am 29.07.2025 legte Visa die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,69 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Visa im vergangenen Quartal 10,17 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Visa 8,90 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 28.10.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2026 12,85 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Visa-Aktie

So investierte Buffetts Berkshire Hathaway im 2. Quartal 2025 - Neue Beteiligungen aufgebaut

ING-Aktie fester: ING-Kunden erhalten Zugang zu PayPal-Konkurrent Wero

Dow Jones 30 Industrial-Titel Visa-Aktie: So viel hätte eine Investition in Visa von vor 3 Jahren abgeworfen