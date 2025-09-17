Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa steigt am Abend

Blick auf Visa-Kurs

Die Aktie von Visa gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Visa-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 342,44 USD.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 342,44 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Visa-Aktie sogar auf 343,81 USD. Mit einem Wert von 338,83 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Visa-Aktie belief sich zuletzt auf 330.297 Aktien.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 375,51 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Visa-Aktie 9,66 Prozent zulegen. Am 26.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 268,24 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Visa-Aktie 21,67 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,39 USD, nach 2,08 USD im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 385,40 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Visa am 29.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Visa mit einem Umsatz von insgesamt 10,17 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 14,29 Prozent gesteigert.

Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 11,43 USD je Aktie in den Visa-Büchern.

