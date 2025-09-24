Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa gibt am Donnerstagabend ab

Kurs der Visa

Die Aktie von Visa gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 335,14 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:08 Uhr 1,0 Prozent auf 335,14 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Visa-Aktie bis auf 334,55 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 338,35 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 460.808 Visa-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 12.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 375,51 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 268,24 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,96 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Visa-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,08 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,39 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 385,40 USD je Visa-Aktie an.

Am 29.07.2025 hat Visa in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Visa hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,69 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,40 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Visa 10,17 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,90 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 28.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,43 USD je Aktie belaufen.

