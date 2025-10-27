Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa zeigt sich am Abend fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Visa. Zuletzt sprang die Visa-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 347,89 USD zu.

Die Visa-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 347,89 USD. Die Visa-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 349,39 USD. Mit einem Wert von 349,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 344.714 Visa-Aktien umgesetzt.

Am 12.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,51 USD. Mit einem Zuwachs von 7,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 280,80 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 19,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,39 USD. Im Vorjahr hatte Visa 2,08 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Visa-Aktie bei 385,40 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Visa am 29.07.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,69 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,29 Prozent auf 10,17 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,90 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Visa am 28.10.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Visa im Jahr 2025 11,44 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

