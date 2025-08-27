Visa Aktie News: Dow Jones Aktie Visa am Freitagabend mit grünen Vorzeichen
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Visa. Die Aktionäre schickten das Papier von Visa nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 352,43 USD.
Das Papier von Visa konnte um 20:06 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,7 Prozent auf 352,43 USD. Die Visa-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 352,63 USD aus. Den Handelstag beging das Papier bei 350,46 USD. Bisher wurden via New York 275.912 Visa-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 375,51 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,55 Prozent könnte die Visa-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.09.2024 bei 268,24 USD. Der derzeitige Kurs der Visa-Aktie liegt somit 31,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,40 USD. Im Vorjahr erhielten Visa-Aktionäre 2,08 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 385,40 USD aus.
Visa ließ sich am 29.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 2,69 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Visa 2,40 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 10,17 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 8,90 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Visa dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren.
In der Visa-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 12,85 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
