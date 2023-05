Vodafone Group Aktie News: Vodafone Group verzeichnet am Nachmittag Verluste

Die Vodafone Group-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 0,829 GBP abwärts. In der Spitze fiel die Vodafone Group-Aktie bis auf 0,827 GBP. Bei 0,829 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 24.544.704 Vodafone Group-Aktien den Besitzer.

Am 26.05.2022 erreichte der Anteilsschein mit 1,321 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,243 Prozent. Am 16.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,810 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,303 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Vodafone Group-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 1,09 GBP je Vodafone Group-Aktie aus.

Vodafone Group ließ sich am 16.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.638,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 11.388,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Vodafone Group am 14.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 12.11.2024.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Vodafone Group-Gewinn in Höhe von 0,094 EUR je Aktie aus.

