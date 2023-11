Blick auf Vodafone Group-Kurs

Vodafone Group Aktie News: Vodafone Group tendiert am Freitagvormittag fester

24.11.23 09:23 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Vodafone Group. Die Vodafone Group-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 0,711 GBP.

Die Aktionäre schickten das Papier von Vodafone Group nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:06 Uhr 0,4 Prozent auf 0,711 GBP. Zwischenzeitlich stieg die Vodafone Group-Aktie sogar auf 0,715 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,711 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 733.370 Vodafone Group-Aktien umgesetzt. Am 22.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,032 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Vodafone Group-Aktie derzeit noch 45,143 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.07.2023 bei 0,697 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 1,954 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 1,02 GBP. Am 24.07.2023 legte Vodafone Group die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1,24 Prozent auf 11.138,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Vodafone Group 11.278,00 EUR umgesetzt. Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Vodafone Group wird am 14.05.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 20.05.2025. Experten gehen davon aus, dass Vodafone Group im Jahr 2024 0,071 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Vodafone Group-Aktie FTSE 100-Handel aktuell: Börsianer lassen FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels steigen Zuversicht in London: FTSE 100 mit Zuschlägen Anleger in London halten sich zurück: So entwickelt sich der FTSE 100 mittags

