Volatus Aerospace im Fokus

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittwochnachmittag im Aufwind

03.09.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 2,9 Prozent auf 0,354 EUR zu.

Die Aktie legte um 16:07 Uhr in der Tradegate-Sitzung 2,9 Prozent auf 0,354 EUR zu. Bei 0,356 EUR markierte die Volatus Aerospace-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,348 EUR. Bisher wurden via Tradegate 197.108 Volatus Aerospace-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 47,164 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,072 EUR ab. Abschläge von 79,661 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volatus Aerospace einen Umsatz von 40000,00 CAD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

