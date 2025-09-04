Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Kurs der Volatus Aerospace

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,330 EUR ab.

Die Volatus Aerospace-Aktie wies um 16:07 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 0,330 EUR abwärts. Die Volatus Aerospace-Aktie sank bis auf 0,330 EUR. Bei 0,330 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 303.773 Volatus Aerospace-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Gewinne von 103,030 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Abschläge von 78,182 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 10,59 Mio. CAD gegenüber 40000,00 CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 27.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

