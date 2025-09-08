Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Dienstagnachmittag mit Kursplus

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt konnte die Aktie von Volatus Aerospace zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 0,340 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 16:05 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 1,2 Prozent auf 0,340 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,348 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,332 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 406.985 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 97,059 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 0,072 EUR am 08.11.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 78,824 Prozent wieder erreichen.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,01 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Volatus Aerospace ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,01 CAD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40000,00 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

In der Volatus Aerospace-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

