Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Mittag mit negativen Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 0,336 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace befand sich um 11:57 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 0,6 Prozent auf 0,336 EUR ab. Die Volatus Aerospace-Aktie gab in der Spitze bis auf 0,328 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,340 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 172.981 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Bei 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 99,405 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 78,571 Prozent.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Volatus Aerospace im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.375,00 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD. Im Vorjahresviertel waren 40000,00 CAD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie in den Büchern stehen.

