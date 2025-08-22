DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,03 -0,4%Dow45.920 -0,4%Nas22.134 +0,4%Bitcoin98.307 -0,1%Euro1,1713 -0,2%Öl67,46 +1,7%Gold3.643 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Oracle 871460 SAP 716460 Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Klarna A414N7 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 37: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie? Jedes Jahr weniger Stellen bei SAP: Kommt jetzt der Schub für die Aktie?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
"600% Momentum-Strategie": Aktien hebeln und Gewinne maximieren - Jetzt das Kennenlernangebot sichern!
So bewegt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag mit Abschlägen

12.09.25 16:10 Uhr

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt fiel die Volatus Aerospace-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 0,332 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,33 EUR -0,01 EUR -2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 16:07 Uhr fiel die Volatus Aerospace-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 0,332 EUR ab. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,330 EUR ab. Bei 0,338 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 537.956 Stück.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 101,807 Prozent zulegen. Bei 0,072 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 78,313 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Volatus Aerospace 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

Volatus Aerospace-Aktie gibt weiter nach: Kapitalerhöhung und NATO-Deal im Blick

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volatus Aerospace

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volatus Aerospace

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Volatus Aerospace Inc

DatumMeistgelesen
Wer­bung