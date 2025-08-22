Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Freitagnachmittag mit Abschlägen

So bewegt sich Volatus Aerospace

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Zuletzt fiel die Volatus Aerospace-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 0,332 EUR ab.

Um 16:07 Uhr fiel die Volatus Aerospace-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 0,332 EUR ab. Die Volatus Aerospace-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 0,330 EUR ab. Bei 0,338 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 537.956 Stück.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 101,807 Prozent zulegen. Bei 0,072 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 78,313 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 26.375,00 Prozent auf 10,59 Mio. CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Volatus Aerospace 2025 einen Verlust in Höhe von -0,020 CAD ausweisen wird.

