Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zieht am Mittag deutlich an

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Das Papier von Volatus Aerospace konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 10,4 Prozent auf 0,510 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:04 Uhr 10,4 Prozent auf 0,510 EUR. In der Spitze gewann die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,515 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,470 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.416.581 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,373 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Mit Abgaben von 85,882 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

