Aktienkurs aktuell

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace zieht am Mittag deutlich an

13.10.25 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Das Papier von Volatus Aerospace konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 10,4 Prozent auf 0,510 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,52 EUR 0,07 EUR 14,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Volatus Aerospace nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 12:04 Uhr 10,4 Prozent auf 0,510 EUR. In der Spitze gewann die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,515 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 0,470 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.416.581 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 31,373 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Mit Abgaben von 85,882 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,59 Mio. CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2028 einen Gewinn in Höhe von 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

