Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gewinnt am Dienstagmittag an Fahrt

Die Aktie von Volatus Aerospace zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 0,378 EUR.

Um 12:04 Uhr ging es für das Volatus Aerospace-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 0,378 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf 0,378 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,368 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 127.226 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 43,582 Prozent niedriger. Am 08.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,072 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 80,952 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Am 20.08.2025 äußerte sich Volatus Aerospace zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volatus Aerospace mit einem Umsatz von insgesamt 10,59 Mio. CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 40000,00 CAD erwirtschaftet worden waren, um 26.375,00 Prozent gesteigert.

Die Volatus Aerospace-Bilanz für Q3 2025 wird am 27.11.2025 erwartet.

2025 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,020 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

