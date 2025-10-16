Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Donnerstagnachmittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Der Volatus Aerospace-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,7 Prozent auf 0,462 EUR.

Um 16:05 Uhr rutschte die Volatus Aerospace-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 1,7 Prozent auf 0,462 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Volatus Aerospace-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 0,460 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,466 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 1.376.868 Volatus Aerospace-Aktien umgesetzt.

Am 11.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,670 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 45,022 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 08.11.2024 auf bis zu 0,072 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 84,416 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Volatus Aerospace ließ sich am 20.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz lag bei 10,59 Mio. CAD – das entspricht einem Zuwachs von 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Am 27.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Volatus Aerospace veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem Volatus Aerospace-Gewinn in Höhe von 0,020 CAD je Aktie aus.

