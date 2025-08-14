Volatus Aerospace Aktie News: Hausse bei Volatus Aerospace am Mittag

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Volatus Aerospace-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 9,4 Prozent auf 0,374 EUR.

Um 12:02 Uhr ging es für das Volatus Aerospace-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 9,4 Prozent auf 0,374 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf 0,398 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 0,350 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.673.398 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 79,144 Prozent könnte die Volatus Aerospace-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 08.11.2024 Kursverluste bis auf 0,072 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Volatus Aerospace-Aktie ist somit 80,749 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Volatus Aerospace gewährte am 29.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5.610,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,71 Mio. CAD umgesetzt, gegenüber 100000,00 CAD im Vorjahreszeitraum.

2025 dürfte Volatus Aerospace einen Verlust von -0,010 CAD verbuchen, davon gehen Experten aus.

