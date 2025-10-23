DAX24.111 -0,2%Est505.653 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,02 +0,7%Nas22.740 -0,9%Bitcoin94.320 +1,7%Euro1,1597 -0,2%Öl64,81 +0,7%Gold4.104 +0,3%
So bewegt sich Volatus Aerospace

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace gibt am Vormittag ab

23.10.25 09:22 Uhr

Die Aktie von Volatus Aerospace gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Volatus Aerospace-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 0,412 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,43 EUR 0,03 EUR 6,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Volatus Aerospace-Aktie musste um 09:18 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 0,412 EUR. Die Abwärtsbewegung der Volatus Aerospace-Aktie ging bis auf 0,410 EUR. Mit einem Wert von 0,428 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 69.803 Volatus Aerospace-Aktien den Besitzer.

Am 11.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volatus Aerospace-Aktie 62,621 Prozent zulegen. Bei 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 82,524 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Volatus Aerospace wird am 27.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volatus Aerospace einen Gewinn von 0,020 CAD je Aktie in der Bilanz 2028 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

