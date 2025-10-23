Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verliert am Donnerstagnachmittag

Kurs der Volatus Aerospace

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 0,414 EUR.

Der Volatus Aerospace-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 16:03 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 0,414 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Volatus Aerospace-Aktie bei 0,404 EUR. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 0,428 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 325.565 Volatus Aerospace-Aktien.

Bei 0,670 EUR markierte der Titel am 11.07.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 38,209 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 08.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,072 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volatus Aerospace-Aktie 82,609 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Volatus Aerospace am 20.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,01 CAD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,59 Mio. CAD – ein Plus von 26.375,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volatus Aerospace 40000,00 CAD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.11.2025 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2028 gehen Experten vorab davon aus, dass Volatus Aerospace ein EPS in Höhe von 0,020 CAD in den Büchern stehen haben wird.

