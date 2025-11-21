Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace verliert am Freitagvormittag

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 0,316 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie gab im Tradegate-Handel um 09:13 Uhr um 3,1 Prozent auf 0,316 EUR nach. In der Spitze fiel die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,310 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 0,322 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 54.745 Aktien.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 112,025 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 0,076 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Volatus Aerospace-Aktie mit einem Verlust von 75,949 Prozent wieder erreichen.

Am 20.08.2025 lud Volatus Aerospace zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Im abgelaufenen Quartal hat Volatus Aerospace 10,59 Mio. CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 40000,00 CAD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot