Kursverlauf

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Nachmittag stärker

27.10.25 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 0,420 EUR.

Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:08 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 0,420 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Volatus Aerospace-Aktie bei 0,438 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 0,438 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 528.045 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 0,670 EUR an. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 37,313 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 0,072 EUR fiel das Papier am 08.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 82,857 Prozent Luft nach unten.

Am 20.08.2025 hat Volatus Aerospace die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Volatus Aerospace hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40000,00 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2028 0,020 CAD je Aktie in den Volatus Aerospace-Büchern.

Redaktion finanzen.net

