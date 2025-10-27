Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag höher

Kurs der Volatus Aerospace

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,8 Prozent im Plus bei 0,434 EUR.

Das Papier von Volatus Aerospace legte um 09:07 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 3,8 Prozent auf 0,434 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie legte bis auf 0,438 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,438 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 178.587 Volatus Aerospace-Aktien.

Am 11.07.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 0,670 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Volatus Aerospace-Aktie somit 35,224 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 0,072 EUR. Dieser Wert wurde am 08.11.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 502,778 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Volatus Aerospace ebenfalls -0,01 CAD je Aktie eingebüßt. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.11.2025 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass Volatus Aerospace im Jahr 2028 0,020 CAD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot