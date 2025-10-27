Volatus Aerospace Aktie News: Anleger greifen bei Volatus Aerospace am Montagmittag zu

Volatus Aerospace im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 3,3 Prozent auf 0,432 EUR zu.

Das Papier von Volatus Aerospace konnte um 11:58 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 3,3 Prozent auf 0,432 EUR. In der Spitze legte die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,438 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 0,438 EUR. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 246.991 Aktien.

Am 11.07.2025 markierte das Papier bei 0,670 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 35,522 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Mit einem Kursverlust von 83,333 Prozent würde die Volatus Aerospace-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 20.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 26.375,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 40000,00 CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,59 Mio. CAD ausgewiesen.

Volatus Aerospace dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,020 CAD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot