Blick auf Volatus Aerospace-Kurs

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Dienstagmittag ohne große Veränderung

28.10.25 12:04 Uhr

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im Tradegate-Handel bei 0,416 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,42 EUR 0,02 EUR 5,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Wert von 0,416 EUR bewegte sich die Volatus Aerospace-Aktie um 11:50 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Volatus Aerospace-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 0,426 EUR. Im Tief verlor die Volatus Aerospace-Aktie bis auf 0,402 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 0,412 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Volatus Aerospace-Aktien beläuft sich auf 275.138 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 0,670 EUR erreichte der Titel am 11.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 61,058 Prozent Plus fehlen der Volatus Aerospace-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 0,072 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.11.2024). Derzeit notiert die Volatus Aerospace-Aktie damit 477,778 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Volatus Aerospace veröffentlichte am 20.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,01 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz wurde auf 10,59 Mio. CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 40000,00 CAD umgesetzt worden waren.

Volatus Aerospace wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 27.11.2025 vorlegen.

Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,020 CAD je Volatus Aerospace-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

