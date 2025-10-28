DAX24.273 -0,2%Est505.702 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,67 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.218 +0,3%Euro1,1659 +0,1%Öl64,64 -1,7%Gold3.906 -2,1%
Aktienentwicklung

Volatus Aerospace Aktie News: Volatus Aerospace am Vormittag auf grünem Terrain

28.10.25 09:22 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Volatus Aerospace. Die Volatus Aerospace-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 0,422 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Volatus Aerospace Inc
0,42 EUR 0,02 EUR 5,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Volatus Aerospace konnte um 09:12 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 1,4 Prozent auf 0,422 EUR. Die Volatus Aerospace-Aktie zog in der Spitze bis auf 0,422 EUR an. Bei 0,412 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Volatus Aerospace-Aktie belief sich zuletzt auf 191.855 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.07.2025 bei 0,670 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volatus Aerospace-Aktie derzeit noch 58,768 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.11.2024 bei 0,072 EUR. Der derzeitige Kurs der Volatus Aerospace-Aktie liegt somit 486,111 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volatus Aerospace am 20.08.2025 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,01 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 10,59 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 40000,00 CAD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Volatus Aerospace am 27.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2028 auf 0,020 CAD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volatus Aerospace-Aktie

Volatus Aerospace sichert Batterielieferungen - Aktie legt kräftig zu

Volatus Aerospace-Aktie im Blick: Volatus steigert Umsatz und grenzt Verluste ein

Strategische Ausrichtung überzeugt: Volatus-Aktie nach kräftigem Kursanstieg auf neue Meldungen wieder in Rot

