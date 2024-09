Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz tendiert am Mittwochmittag südwärts

Blick auf Volkswagen (VW) vz-Kurs

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der Volkswagen (VW) vz-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,0 Prozent auf 95,26 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 95,26 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 94,82 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,94 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 244.952 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 128,60 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,00 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 92,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,52 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 129,70 EUR.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,48 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 83,34 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80,06 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q3 2024 wird am 30.10.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 29.10.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 28,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

VW-Aktie leichter: Ex-VW-Vorstand Winterkorn vor Gericht - VW-Pläne verunsichern Belegschaft

Schwache Performance in Frankfurt: DAX schließt in der Verlustzone

Schwacher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich letztendlich schwächer