So entwickelt sich Volkswagen (VW) vz

Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Freitagmittag freundlich

05.07.24 12:04 Uhr

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 107,90 EUR.

Wer­bung

Das Papier von Volkswagen (VW) vz konnte um 11:47 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 107,90 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bisher bei 108,45 EUR. Bei 107,70 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 118.346 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt. Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 19,18 Prozent zulegen. Am 27.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 97,83 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,33 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Die Dividendenausschüttung für Volkswagen (VW) vz-Aktionäre betrug im Jahr 2023 9,06 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,04 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 141,00 EUR. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Volkswagen (VW) vz ein EPS von 8,40 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,97 Prozent zurück. Hier wurden 75,46 Mrd. EUR gegenüber 76,20 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Volkswagen (VW) vz am 01.08.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 30,58 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX steigt schlussendlich STOXX-Handel: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind

Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) St. Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: FotograFFF / Shutterstock.com