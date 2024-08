Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Montagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 93,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Volkswagen (VW) vz nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 3,7 Prozent auf 93,28 EUR. Das Tagestief markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 93,16 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,12 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 829.899 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 128,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,86 Prozent über dem aktuellen Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2024 bei 93,16 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,50 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 134,70 EUR an.

Am 01.08.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 83,34 Mrd. EUR gegenüber 80,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Volkswagen (VW) vz ein EPS in Höhe von 28,92 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Volkswagen-Aktie: Was Analysten von VW erwarten

Verluste in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels leichter

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX schwächelt schlussendlich