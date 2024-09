Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 95,38 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Volkswagen (VW) vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 95,38 EUR. In der Spitze legte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 96,58 EUR zu. Bei 94,44 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 464.199 Volkswagen (VW) vz-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 128,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 34,83 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 92,20 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 3,33 Prozent sinken.

Nachdem Volkswagen (VW) vz seine Aktionäre 2023 mit 9,06 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 8,52 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 129,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Volkswagen (VW) vz gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 83,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 29.10.2025.

In der Volkswagen (VW) vz-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 28,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



