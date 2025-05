Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag verlustreich

Volkswagen (VW) vz im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 95,66 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 95,66 EUR. In der Spitze fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 94,24 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 97,14 EUR. Bisher wurden via XETRA 594.551 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 123,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.05.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,57 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 78,86 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 17,56 Prozent Luft nach unten.

Volkswagen (VW) vz-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 6,36 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 6,33 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 112,30 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,52 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 77,56 Mrd. EUR – ein Plus von 2,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Volkswagen (VW) vz-Bilanz für Q2 2025 wird am 25.07.2025 erwartet. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 23.07.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Volkswagen (VW) vz einen Gewinn von 21,01 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

