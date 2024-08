Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,1 Prozent auf 92,84 EUR nach.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste um 11:49 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 92,84 EUR abwärts. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie sank bis auf 92,76 EUR. Bei 94,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 395.512 Volkswagen (VW) vz-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (128,60 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. 38,52 Prozent Plus fehlen der Volkswagen (VW) vz-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 92,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 0,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 9,06 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,50 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 134,70 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 01.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,21 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,48 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 83,34 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,10 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Volkswagen (VW) vz einen Umsatz von 80,06 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 30.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 29.10.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 28,92 EUR je Aktie.

