Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 96,32 EUR.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 96,32 EUR. Kurzfristig markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 96,64 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 96,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 14.727 Volkswagen (VW) vz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.05.2024 bei 123,95 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie derzeit noch 28,69 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 29.11.2024 bei 78,86 EUR. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 22,14 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 6,36 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 6,33 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 112,30 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 30.04.2025 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,65 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,52 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 77,56 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 2,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 75,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Volkswagen (VW) vz wird am 25.07.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von Volkswagen (VW) vz rechnen Experten am 23.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 21,01 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie.

