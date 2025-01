Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Nachmittag in Rot

So bewegt sich Volkswagen (VW) vz

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 88,66 EUR ab.

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 88,66 EUR nach. Im Tief verlor die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 88,36 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,42 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 555.502 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 45,05 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.11.2024 Kursverluste bis auf 78,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Volkswagen (VW) vz-Aktie 11,05 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 6,41 EUR. Im Vorjahr erhielten Volkswagen (VW) vz-Aktionäre 9,06 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 110,20 EUR an.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Volkswagen (VW) vz hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,42 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,76 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 78,48 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 78,85 Mrd. EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2025 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 22,32 EUR je Aktie in den Volkswagen (VW) vz-Büchern.

