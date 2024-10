Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Dienstagmittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,5 Prozent auf 92,42 EUR abwärts.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:47 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 92,42 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bis auf 91,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 92,60 EUR. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 200.362 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 128,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,15 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.09.2024 Kursverluste bis auf 87,72 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 5,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 7,35 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 119,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Am 01.08.2024 hat Volkswagen (VW) vz die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,21 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen (VW) vz 6,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Volkswagen (VW) vz hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 83,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 29.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 24,21 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie belaufen.

