Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 89,72 EUR zu.

Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 89,72 EUR. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie zog in der Spitze bis auf 89,82 EUR an. Bei 88,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 306.475 Volkswagen (VW) vz-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 128,60 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit einem Kursplus von 43,33 Prozent wieder erreichen. Am 29.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 78,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,10 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 erhielten Volkswagen (VW) vz-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 9,06 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 6,47 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 110,20 EUR.

Volkswagen (VW) vz ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,42 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 7,76 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,47 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 78,48 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 78,85 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Volkswagen (VW) vz dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 18.03.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Volkswagen (VW) vz-Gewinn in Höhe von 22,32 EUR je Aktie aus.

