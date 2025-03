Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz gewinnt am Montagvormittag an Boden

Kurs der Volkswagen (VW) vz

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Volkswagen (VW) vz. Das Papier von Volkswagen (VW) vz legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 108,55 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 09:07 Uhr stieg die Volkswagen (VW) vz-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 108,55 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 109,90 EUR. Bei 109,90 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Volkswagen (VW) vz-Aktie belief sich zuletzt auf 29.267 Aktien.

Am 05.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 128,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie damit 15,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 78,86 EUR fiel das Papier am 29.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 27,35 Prozent könnte die Volkswagen (VW) vz-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 9,06 EUR an Volkswagen (VW) vz-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,47 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,71 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Volkswagen (VW) vz veröffentlichte am 30.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,42 EUR, nach 7,76 EUR im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 78,48 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,47 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 11.03.2025 dürfte Volkswagen (VW) vz Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 17.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Volkswagen (VW) vz im Jahr 2024 22,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Volkswagen (VW) vz-Aktie

Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 legt letztendlich den Rückwärtsgang ein

BMW-Aktie gibt ab: BMW muss bereits höhere US-Zölle entrichten - Volkswagen nicht

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Minus