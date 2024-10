Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Donnerstagmittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Volkswagen (VW) vz. Zuletzt ging es für das Volkswagen (VW) vz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 93,70 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die Volkswagen (VW) vz-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 93,70 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 93,70 EUR. Bei 93,18 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 104.266 Volkswagen (VW) vz-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 128,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 87,72 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 7,35 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 119,90 EUR je Volkswagen (VW) vz-Aktie aus.

Am 01.08.2024 hat Volkswagen (VW) vz in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,48 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Volkswagen (VW) vz mit einem Umsatz von insgesamt 83,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 80,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,10 Prozent gesteigert.

Am 30.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Volkswagen (VW) vz möglicherweise am 29.10.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 24,21 EUR je Aktie belaufen.

