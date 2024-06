Volkswagen (VW) vz Aktie News: Volkswagen (VW) vz am Mittag im Minusbereich

Notierung im Blick

Die Aktie von Volkswagen (VW) vz gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 111,10 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 111,10 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Volkswagen (VW) vz-Aktie bei 111,10 EUR. Bei 112,35 EUR eröffnete der Anteilsschein. Von der Volkswagen (VW) vz-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 91.005 Stück gehandelt.

Am 15.06.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 133,42 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Volkswagen (VW) vz-Aktie 20,09 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.10.2023 bei 97,83 EUR. Mit einem Kursverlust von 11,94 Prozent würde die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,18 EUR. Im Vorjahr hatte Volkswagen (VW) vz 9,06 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 145,56 EUR für die Volkswagen (VW) vz-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Volkswagen (VW) vz am 30.04.2024 vor. Das EPS wurde auf 6,52 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 8,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 75,46 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 76,20 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Die Veröffentlichung der Volkswagen (VW) vz-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Experten taxieren den Volkswagen (VW) vz-Gewinn für das Jahr 2024 auf 29,91 EUR je Aktie.

